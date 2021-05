La Belgique a débuté son tournoi qualificatif olympique de basketball 3x3 par deux victoires jeudi à Graz en Autriche. L'équipe belge, composée de Nick Celis, Thierry Marien, Thibaut Vervoort et Rafael Bogaerts, tous Anversois, s'est imposée 22-14 contre la Corée du Sud et 19-13 contre le Kazakhstan.

Avec ses deux succès, la Belgique occupe la deuxième place du groupe B derrière les Etats-Unis, tête de série n°2. La Lituanie occupe la troisième place devant la Corée du Sud et le Kazakhstan. La Belgique disputera ses deux dernières rencontres samedi contre la Lituanie (12h15) et les Etats-Unis (15h35). Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Les deux finalistes et le vainqueur du match pour la troisième place seront qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo où le 3x3 fera ses débuts en tant que discipline olympique.

Une seconde chance de qualification se présentera lors d'un autre TQO, le FIBA 3x3 Universal organisé à Debrecen (Hongrie) du 4 au 6 juin. Là, seul le vainqueur décrochera le dernier ticket qualificatif.