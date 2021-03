Trois ans de plus au Brussels pour Louis Hazard: "Pourquoi ne pas essayer de gagner un titre dans les années à venir?" Basket J.Br. L'ailier belge de 26 ans a prolongé son contrat dans la capitale et se montre ambitieux. © BELGA

Depuis le début de la saison, Louis Hazard est sans conteste l'un des joueurs les plus réguliers du Phoenix Brussels. Révélation, lui qui évoluait encore en D2 la saison dernière, l'ailier bruxellois tourne à 10.5 points, 3.9 rebonds et 2.4 passes de moyenne en 28 minutes. De belles performances qui lui ont permis, ce jeudi, de prolonger son contrat dans la capitale pour trois saisons supplémentaires. "Louis est un pilier de l'équipe. C'est un peu notre couteau-suisse", sourit Ian Hanavan, le coach du Brussels.



De son côté, Louis Hazard est bien évidemment ravi de prolonger l'aventure au Palais 12 et à Neder-over-Heembeek. "Ca me fait super plaisir de rester à Bruxelles car il ne faut pas oublier que c'est le club qui m'a donné ma chance alors que je venais de D2, avoue-t-il. Je pense que mon jeu évolue bien. Après, je suis encore un peu inconstant. Je fais des bons matchs et d'autres un peu moins bons mais le style de jeu et la philosophie du coach me conviennent très bien."



Et de se montrer ambitieux pour l'avenir. "Pourquoi ne pas essayer de gagner un titre dans les années à venir ou une coupe de Belgique? Mais surtout, on veut bien terminer la saison, accrocher une bonne place parce qu'après, en playoffs, tout est possible", conclut l'ailier qui passera donc trois saisons de plus dans la capitale.