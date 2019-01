Cette année, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Anvers est la bonne surprise de cette Champions League si bien que les Giants pointent actuellement à la quatrième place de leur groupe avec cinq victoires pour quatre défaites.

Une campagne incroyable pour l’équipe la plus jeune de la compétition qui est emmenée par un Paris Lee impressionnant. Dès qu’il faut enfiler son bleu de travail, le meneur anversois enchaîne les grosses prestations si bien qu’il a été élu meilleur joueur de la compétition lors de la dernière journée. Il faut dire qu’il avait compilé 27 points (dont un magnifique 7/9 au périmètre) sans oublier de faire jouer ses coéquipiers en distillant dix passes décisives face aux Espagnols de Fuenlabrada.

Ce soir, c’est un nouveau gros morceau qui attend les joueurs de Roel Moors. Une équipe au CV impressionnant, qui compte dans ses rangs un certain Amar’e Stoudemire (qui a fait les beaux jours des Suns et des Knicks notamment en NBA) et qui n’a mordu que deux fois la poussière en Champions League cette saison : contre l’AEK Athènes et… à Anvers !

Sans aucun doute, les Giants possèdent les atouts pour encore faire tomber cette armada qui vise bien mieux que le second tour de la compétition, contrairement aux Anversois qui sont déjà contents d’encore être en lice pour y participer.

Alors après avoir battu les Lituaniens de Lietkabelis et les Espagnols de Fuenlabrada, les Giants accrocheront-ils un troisième succès de rang en Champions League ? Verdict sur les coups de 18 h pour une rencontre qui pourrait permettre aux Anversois d’entrevoir une qualification pour le second tour.