La saison du Spirou s'est terminée dimanche dernier après une défaite en prolongation à Limburg. Et quelques jours après cette élimination précoce, les dirigeants n'ont visiblement pas tardé pour commencer les grosses manoeuvres.





Si on savait déjà les départs de Niels Marnegrave (vers Limburg) et de Sami Demirtas, au rayon arrivée, cela s'active aussi. Si le club n'a pas encore confirmé ces informations, il semblerait que les Carolos aient déjà recruté Yoeri Schoepen (Anvers) et un duo de Malinois avec Thomas Creppy et Ordane Kanda. Trois Belges qui sortent d'une bonne saison et qui, si cela se confirme, devraient apporter de la régularité et de l'intensité au Spirou. Reste plus qu'à attendre les confirmations officielles mais cela ne saurait tarder.





Par ailleurs, il semblerait que l'avenir de Dorian Marchant soit incertain (il est cité du côté d'Alost).





Rayon étranger, Katic ne sera plus de la partie, tout comme Mobley alors que le club travaille pour conserver Hammonds, Ford, Beane, Sorokas et Hunt. Mais il semble tout de même compliqué de pouvoir tous les conserver.