En commettant 16 pertes de balle et en laissant 19 rebonds offensifs (dont 10 pour le seul Jeremy Simmons) à leurs adversaires, les Ostendais se sont compliqué la tâche face aux Turcs de Tofas Bursa. Pourtant, ce sont bien les champions de Belgique qui prenaient le meilleur départ (19-10) grâce à un excellent Pierre-Antoine Gillet (19 points à 100% de réussite aux tirs). Le deuxième acte fut, par contre, catastrophique pour les Côtiers qui encaissaient un cinglant 13-31 pour virer derrière à la pause (32-41).



Dos au mur, les Ostendais parvenaient tout de même à remettre les compteurs à zéro à l'entame des dix dernières minutes (62-62). Dans une fin de match à suspense, les visiteurs ne tremblaient pas sur la ligne des lancers-francs pour s'offrir la victoire (78-83) et la première place du groupe.



Au classement, Tofas Bursa pointe à la première place du groupe F avec un bilan de 4 victoires pour 1 défaite. Suivent les Français de Strasbourg (3-2) et Ostende (2-3). Ces trois équipes sont qualifiées pour le deuxième tour de la compétition tandis que les Estoniens de Kalev/Cramo sont éliminés avec 1 victoire pour 4 défaites.



Le premier de chaque groupe, composé de quatre formations, est qualifié pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de basket. Les deuxièmes et troisièmes devront passer par un tournoi éliminatoire "play-in" pour décrocher leur ticket.