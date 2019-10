La télévision publique chinoise a annoncé mardi qu'elle va "suspendre" la diffusion de matches d'exhibition de la NBA en Chine, dernier rebondissement en date après un tweet controversé d'un dirigeant des Houston Rockets sur les manifestants hongkongais.

La crise a commencé vendredi lorsque Daryl Morey, le directeur général de la franchise texane de basket, a posté sur Twitter un appel de soutien aux manifestations dans la région autonome chinoise de Hong Kong (sud), qui exigent, parfois avec violence, davantage de libertés.

La Chine, très sensible sur les questions de souveraineté, avait aussitôt réagi. La télévision publique CCTV avait annoncé qu'elle ne retransmettrait plus les matches du club et des sponsors locaux ont menacé de rompre leurs liens avec lui.

Le patron de la NBA, Adam Silver, avait déploré lundi auprès de l'agence japonaise Kyodo News un tweet aux "conséquences assez dramatiques". "Je tiens à préciser que Daryl Morey est soutenu quant à son droit d'exercer sa liberté d'expression", avait-il cependant indiqué.

Ce sont ces derniers propos, loin des excuses attendues par Pékin, qui ont motivé la dernière décision de la télévision CCTV.

"Nous faisons part de notre profond mécontentement et de notre profonde opposition quant à l'utilisation par Adam Silver du prétexte de la liberté d'expression afin de soutenir Daryl Morey", a indiqué la chaîne.

"Nous estimons que tout propos qui remet en cause la souveraineté nationale et la stabilité sociale n'entre pas dans le champ de la liberté d'expression", a-t-elle souligné sur le réseau social Weibo.

"Pour cette raison, la chaîne sportive de CCTV (...) a décidé de suspendre immédiatement la diffusion des matches de présaison NBA prévus en Chine et de lancer immédiatement une enquête sur toutes nos coopérations et tous nos échanges impliquant la NBA."

La télévision chinoise était censée diffuser deux rencontres d'exhibition entre les équipes des Brooklyn Nets et des Los Angeles Lakers, prévues jeudi à Shanghai (est), puis samedi à Shenzhen (sud).

La NBA et les Brooklyn Nets avaient déjà brusquement annulé mardi matin une opération de promotion prévue le même jour à Shanghai, ne prévenant les médias que deux heures avant l'événement. Les organisateurs n'ont pas fourni d'explication.