Après une édition épique l'année dernière à Chicago articulée autour du décès de Kobe Bryant, le All-Star Game devait se mettre en pause cette saison. En cause: la crise sanitaire qui ne permet plus aux compétitions sportives de se dérouler normalement. Mais s'il y a quelques semaines, on ne parlait plus du All-Star Week-end, si ce n'est pour rattraper tous les matchs qui ont été reportés depuis le début de la saison, voilà qu'il fait sa réapparition. Mieux même: il se concrétise! Une date a été avancée: le 7 mars prochain. Ainsi qu'une ville: Atlanta.

Au niveau du déroulement, la League semble vouloir revenir à cette confrontation Est/Ouest. Ce sont toujours les fans qui votent pour une partie des joueurs, les journalistes et les coaches pour les autres. Au-delà du match, la NBA espère également organiser plusieurs concours, mais d'une manière différente.



Néanmoins, ce revirement de situation pose question et a de quoi surprendre!