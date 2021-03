Après une édition 2019-2020 à Chicago qui restera dans l’histoire, le All-Star Game est de retour ce dimanche à Atlanta. Mais ce qui s’apparente à une fête du basket et à un break dans une saison éprouvante, n’aura, cette année, pas l’excitation habituelle. Et pour cause : les joueurs n’ont pas la tête à faire la fête en ces temps de crise sanitaire et de mouvement social Black Lives Matter.

D’ailleurs, il y a quelques semaines, Adam Silver, le boss de la ligue, n’avait pas l’intention d’organiser le match aux Étoiles. Non, on parlait plutôt d’une sélection honorifique, qui fait toujours du bien sur le CV (et dans le portefeuille) des joueurs, mais pas de match. Il faut dire qu’avec la crise sanitaire, près d’une trentaine de rencontres ont été reportées depuis le début de la saison et ce week-end devait être mis à profit pour les rejouer.