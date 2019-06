Suite à la fin de collaboration avec Jean-Marc Jaumin en cours de saison, Alost avait fait appel à Tony Van Den Bosh (65 ans) pour effectuer l’intérim en tant que coach. À la recherche d’un nouveau mentor pour la saison 2019-20, les Okapis ont décidé de se tourner vers d’anciennes connaissances pour effectuer leur choix.

Ian Hanavan, qui avait terminé sa longue carrière de joueur en Belgique après des passages par Louvain et Anvers également, a notamment présenté sa candidature après avoir passé sa licence de coaching. Mais l’Américain de 38 ans n’a finalement pas été retenu pour le poste. "Malgré cela, j’espère toujours trouver de l’embauche en Belgique à l’avenir. J’étais un joueur énergique et enthousiaste sur le terrain et je suis impatient de pouvoir transmettre mes valeurs à un groupe de joueurs", nous a-t-il confié.

C’est un autre ex-joueur US de la maison alostoise qui devrait être officiellement annoncé dans les heures qui viennent au poste de coach principal chez les Okapis. Il s’agit de Trevor Huffman (39 ans) qui avait débarqué à Alost en tant que joueur en 2006 avant de migrer vers Ostende (2009-11) puis de passer par Charleroi (2012). Il s’agira de sa première expérience de coach.