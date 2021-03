Cela fait déjà quelques saisons que Liège n’a plus goûté aux joies d’une série de playoffs, et ce n’est pas encore cette année que cela va changer. Pour autant, cette fin de semaine aura un petit arrière-goût de phase finale pour les Liégeois et les Okapis.

Les hasards du calendrier ont en effet ménagé pas moins de trois affrontements en quatre jours (mercredi, vendredi et dimanche) aux deux équipes. Les deux premiers se disputeront au Country-Hall avant de se retrouver dimanche dans la cité de l’oignon. En janvier dernier, Liège avait pris une claque monumentale pour son match de reprise avant de faire presque jeu égal quelques jours plus tard.

"C’est sans doute l’équipe la plus équilibrée de toute la ligue", relève le coach Bosco en soulignant la force des Alostois à l’intérieur mais aussi leurs qualités au périmètre. Cela s’annonce donc ardu pour les Principautaires chez qui Bojovic mais aussi L’Hoest sont toujours incertains.