Un choc en quarts de finale de la coupe de Belgique: Ostende-Mons Basket Belga Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Belgique de basket a eu lieu ce vendredi et réserve un choc entre Ostende, tenant du titre, et Mons, vice-champion de Belgique. © BELGA

Les trois autres confrontations sont Malines-Anvers, Louvain-Limburg United et Brussels-Alost.



Les rencontres se dérouleront en match aller-retour lors du week-end du 10 au 12 décembre prochains.



En demi-finales, les vainqueurs du duel entre Ostende-Mons et Malines-Anvers s'affronteront. L'autre demi-finale mettra aux prises les qualifiés des confrontations entre Louvain-Limburg United et Brussels-Alost