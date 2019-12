Si le Spirou veut se sortir de cette folle fin d’année, il va devoir faire preuve de caractère et de courage car le calendrier n’a pas épargné les Sambriens. Ce jeudi, les joueurs de Sam Rotsaert ont atterri à Bruxelles vers 17 h 15 et à 18 h 30, ils n’étaient pas encore rentrés chez eux. "On est bloqué dans les embouteillages à Bruxelles. J’espère qu’on sera rentré pour 20 h", déplore le coach du Spirou.

(...)