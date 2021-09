Le mystère demeure, après l’éviction de Philip Mestdagh, autour de la nomination du futur coach des Belgian Cats. La fumée blanche n’est toujours pas apparue et la fédération belge reste muette. La décision devrait toutefois tomber cette semaine.

Les spéculations vont bon train. Et c’est plutôt vers l’étranger que les regards sont tournés. Le nom de la coach serbe, qui a récemment conduit son équipe vers le titre européen en juin dernier, revient dans de nombreuses conversations. Mais l’excentrique Marina Maljkovic figure également sur les tablettes de la fédération française qui vient de se séparer de Valérie Garnier. D’autant plus que la fille de Bozidar Maljkovic, l’un des plus grands coachs de l’histoire du basket et actuel président du comité olympique de Serbie, possède la double nationalité et parle parfaitement le français.