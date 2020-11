Un contrôle antidopage, ciblé sur des joueurs même pas présents dans la sélection, qui fâche chez les Belgian Lions! Basket Jérôme Brys © DR

Ce vendredi, les Belgian Lions affronteront la République Tchèque dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2022. Enfermées dans une bulle en Lituanie, les équipes vivent dans des conditions compliquées mais bien obligatoires pour le bon déroulement de la compétition. Mais ce mardi, ce quotidien déjà chamboulé l'a été encore un peu plus pour les Belgian Lions. En cause: un contrôle antidopage qui pose question. "On nous demande de rester dans nos bulles, de faire des tests, d'être prudent et là, on nous impose un contrôle antidopage... demandé par notre propre pays en Lituanie, déplore Jacques Stas, le GM de l'équipe nationale. Attention, je suis à 100% pour ces contrôles antidopage, mais on aurait pu le faire avant notre départ il y a quelques jours par exemple. Mais faire venir ici, en Lituanie, des personnes extérieures de notre bulle dans les conditions actuelles de crise sanitaire, je ne le comprends pas."