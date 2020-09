L'effectif 2020-2021 du Brussels



-Niels Foerts -Sean Pouedet -Darius Washington -William Robeyns -Elijah Tshibangu -Louis Hazard -Ayoub Nouhi -Stéphane Moris -Pavle Djurisic -BJ Raymond -Ryan Richards -Viktors Iljins









Alors que l'on pensait que le recrutement du Phoenix Brussels était terminé, voilà qu'un "petit" nouveau va faire ses premiers pas en championnat de Belgique la saison prochaine.Son nom: Viktors Iljins. Un beau bébé lituanien qui culmine à 2m16, lui qui est âgé de 29 ans. La nouvelle muraille du Brussels a évolué du côté de Riga (Lettonie) et Rapla (Estonie) par le passé et les Bruxellois étaient d'ailleurs déjà intéressés par son profil il y a quelques mois mais la transaction n'avait pas aboutie. Une arrivée qui ravi Ian Hanavan, le coach bruxellois., explique-t-il.Pour le reste de l'effectif, tout le monde, ou presque, est bien arrivé à Neder-over-Heembeek. Ian Hanavan n'attend plus que l'arrivée de Darius Washington. Quant au joueur infecté par le Covid-19 lors du tournoi européen du Brussels, BJ Raymond, il est toujours en quarantaine.-Thomas Massamba