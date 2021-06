Beau coup sur le marché des transferts pour le Spirou de Charleroi. Les Carolos viennent en effet d'officialiser l'arrivée, pour les trois prochaines saisons, du jeune meneur de jeu portugais Rafael Lisboa (21 ans).Le jeune homme fait partie des grands espoirs du basket portugais et malgré son jeune âge, il est déjà international. Il a fait toute sa jeune carrière au Benfica Lisbonne et avait envie d'une nouvelle aventure. Il arrive donc dans un Dôme qu'il connaît un peu pour y avoir affronté les Carolos lors de leur dernière campagne européenne pendant la saison 2019-2020.Une arrivée qui signifie également le départ du meneur espagnol Sergio Llorente qui ne devrait pas être conservé comme le laisse entendre le club sur son site Internet.Un premier transfert entrant très intéressant pour les Carolos qui confirment qu'ils entendent travailler avec de la jeunesse et du talent.