Beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que Bennedict Mathurin est, du haut de ses 19 ans, l'une des prochaines stars de NBA. En attendant de percer dans la plus grande ligue du monde, l'arrière canadien fait les beaux jours des Wildcats de l'Arizona à l'échelon universitaire. A l'image du dernier match disputé lundi contre Texas: Mathurin a d'abord arraché l'égalisation avec un shoot à trois points à la toute fin du temps réglementaire, avant d'offrir la victoire à son équipe dans les prolongations. Facturant 30 points, 8 rebonds et 4 assists au total.Une fois l'euphorie retombée autour de cette prestation XXL, une autre vidéo s'est mise à faire le tour des réseaux sociaux. Sur celle-ci, on y voit le jeune joueur célébrer ostensiblement la victoire des siens. Au point de toucher le sein d'une pom-pom girl dans une scène captée par les caméras.Chacun s'est fait son avis: le joueur a-t-il touché la femme volontairement ou est-ce un accident ? Quoi qu'il en soit, le directeur sportif de l'Université de l'Arizona, Dave Heeke, a dû réagir à cette polémique: "J’ai été informé de l'effet qu'ont eu ces images sur les réseaux sociaux. J’ai contacté le département des sports de l'Université du Texas et j’ai parlé avec Bennedict. Bien qu’il ne se souvienne d’aucun contact, il a tenté de contacter l’étudiante par l’intermédiaire de son département des sports pour s’excuser."En voilà un qui sera probablement un peu plus prudent la prochaine fois qu'il célébrera une victoire...