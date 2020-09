Mons indirectement touché par le Covid-19



Ce n'est pas vraiment les débuts qu'on espérait du côté du Brussels pour cette reprise (enfin) du basket à Neder-over-Heembeek. Et on ne parle pas de la défaite, anecdotique, face à Den Bosch (81-88) samedi.Non, pendant la rencontre, l'un des joueurs du Brussels ne s'est pas senti bien. Après la rencontre, comme convenu, celui-ci s'est rendu à l'hôpital afin d'y passer les tests d'usage en cette période de crise sanitaire. Et malheureusement, le verdict est sans appel: il a été testé positif au Covid-19! Un coup dur alors que le basket reprenait à peine ses droits en Belgique et que l'on est à quelques semaines de la reprise officielle du championnat qui est prévue lors du week-end du 7 novembre.Fort logiquement, dans la foulée, c'est l'ensemble des matchs, et la suite du Brussels European Tournament, qui ont été annulés. Il n'y aura donc pas de matchs à Neder-over-Heembeek ce dimanche! Quant aux joueurs, ils sont bien évidemment priés de rester chez eux pour le moment afin d'éviter la propagation du virus.Une autre équipe belge a été "touchée" par le coronavirus ce week-end... mais de manière indirecte. En effet, alors que les Montois devaient affronter les Allemands de Leverkusen ce dimanche à 15h, ces derniers ont déploré un cas de Covid-19 dans leur effectif. Dès lors, ils ont décidé de ne pas faire le déplacement jusqu'à la Diamonte Arena ce dimanche. Pour rappel, les Allemands avaient déjà décliné l'invitation du Brussels pour son tournoi européen... car ils ne voulaient pas opérer à une quarantaine en rentrant!Mais que les supporters montois se rassurent, il y aura quand même du basket ce dimanche. Les Renards affronteront, à 15h, Ypres. Une équipe montoise qui est presque au complet puisqu'elle n'attend plus que l'arrivée, ce dimanche si tout se passe bien, de Jabril Durham.