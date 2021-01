Il y a un peu moins d'un an, le 26 janvier 2020, Kobe Bryant et sa fille Gigi disparaissaient dans un accident d'hélicoptère, laissant Vanessa, femme et maman, dans une tristesse profonde. Sept autres personnes ont également perdu la vie dans ce terrible crash.

Aujourd'hui, l'épouse du basketteur vit en ressentant des émotions bien différentes qui se mélangent, comme l'atteste son message très inspirant sur Instagram.

“Le deuil est un mélange complexe d’émotions. Un jour, vous ne pensez qu’à rire alors que le suivant, vous avez la sensation de ne plus être en vie. À toutes les personnes qui souffrent et sont en période de deuil, je voulais vous faire passer ce message: trouvez votre raison de vivre. Je sais que c’est dur. Moi, je regarde mes filles et j’essaie de repousser mes idées négatives, pour elles. La mort est inévitable, mais vivre jusqu’à la fin de la journée ne l’est pas. Trouvez votre raison de vivre”, a-t-elle écrit sur Instagram.