Un nouveau défi en Allemagne pour Manu Lecomte Basket J.Br. Le meneur de jeu bruxellois s'est engagé, pour une saison, avec les Skyliners de Francfort. © BELGA

Sans club depuis la fin de la saison dernière et son départ de Gran Canaria, le Bruxellois Manu Lecomte a trouvé un nouveau point de chute. Direction l'Allemagne et Francfort pour le meneur des Belgian Lions. Un choix qui n'est pas surprenant sachant qu'il s'entraîne avec le club depuis quelques semaines et qu'il y a d'ailleurs déjà disputé un match amical.



C'est donc un nouveau défi qui attend l'ancien meneur de Baylor après une expérience d'un an et demi en Espagne du côté de Murcie et de Gran Canaria. "Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de jouer pour Francfort, explique le Bruxellois sur le site du club. Je suis convaincu que nous surprendrons certaines personnes. Nous avons déjà pu construire une excellente alchimie d'équipe sur et en dehors du terrain. Je veux aider l'équipe en tant que meneur de jeu qui peut marquer mais qui met également ses coéquipiers en avant."



Et Manu Lecomte s'est fixé des objectifs ambitieux. "En tant qu'équipe, nous voulons prendre match par match et en gagner le plus possible. Personnellement, je m'attends à une saison solide et je compte utiliser mes compétences en leadership pour faire progresser l'équipe."



Une expérience attendue par son coach, Sebastian Gleim. "Manu a de l'expérience dans des situations compétitives. Il a eu un grand rôle en collège et a joué en Espagne ainsi qu'en équipe nationale belge. Il est capable de jouer avec ou sans ballon, ce qui est une qualité importante pour notre équipe."