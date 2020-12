Un nouveau meneur américain à Anvers Basket Jérôme Brys Sterling Gibbs, qui était actif du côté de Primorska en Slovénie a signé un contrat avec les Giants jusqu'à la fin de la saison avec une période d'essai d'un mois. © DR

Les Anversois avaient dit qu'ils ne se précipiteraient pas pour trouver un remplaçant à Speedy Smith (parti du côté du CSP Limoges) mais la période de Noël, propice aux cadeaux, a permis aux dirigeants anversois de s'offrir un nouveau meneur américain. Son nom: Sterling Gibbs. Âgé de 27 ans, il évoluait cette saison du côté de Primorska en Slovénie où il s'affichait avec une moyenne de 12 points, 3 rebonds et 2 passes par match.



Ces derniers mois, le nouveau meneur des Giants s'entraînait également avec les Brooklyn Nets en NBA. "Comme nous l'avons communiqué précédemment, nous croyons beaucoup en nos jeunes et nous ne voulions pas nous précipiter après le départ de Speedy Smith, expliquent les dirigeants anversois. Ce break de Noël nous a permis de prendre notre temps et de réfléchir et cette semaine, nous avons eu cette opportunité de signer un nouveau meneur américain. Nous sommes persuadés qu'il va nous renforcer et apporter de l'expérience et de la finesse."



Il en faudra en tout cas pour compenser le départ de Speedy Smith, qui était le leader anversois sur le parquet depuis le début de la saison.