Un nouveau meneur espagnol débarque au Spirou de Charleroi Basket Jérôme Brys Sergio Llorente a paraphé un contrat jusqu'à la fin de la saison avec les Sambriens. © DR

Depuis la blessure de Milan Samardzic il y a plusieurs semaines, le Spirou de Charleroi était à la recherche d'un nouveau meneur de jeu. Si la piste Tito Casero n'a pas aboutie et que l'expérience Sami Demirtas s'est transformée en échec, les dirigeants carolos ont jeté leur dévolu sur un meneur espagnol d'expérience. Son nom: Sergio Llorente.



Âgé de 30 ans, le nouveau distributeur carolo est une vieille connaissance d'Axel Hervelle qu'il a côtoyé lorsqu'ils évoluaient ensemble à Bilbao. Il est également passé par Fuenlabrada, mais également en D2 espagnole à Oviedo ainsi qu'à Melilla où il jouait avant de rejoindre les Carolos. "C'est un meneur qui défend dur et qui a une très bonne mentalité, explique Sam Rotsaert, le coach du Spirou. On espère qu'il pourra prendre ce rôle de meneur et mener cette équipe."



Avec Sergio Llorente, les Sambriens ont en tout cas ajouté de l'expérience dans leur jeune effectif. "On avait besoin de ça. Notre priorité, c'était aussi de trouver quelqu'un avec une bonne mentalité pour parfaitement s'intégrer dans ce groupe et encadrer les jeunes. Avec Sergio, je pense qu'on a trouvé ce qu'on recherchait."



Le meneur espagnol a paraphé un contrat jusqu'à la fin de la saison au Dôme et les dirigeants espèrent qu'il sera qualifié pour vendredi prochain et la réception de Liège en championnat.