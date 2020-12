Pour Foerts, Loubry (anciens du Brussels) ou Deroover (qui évoluait dans son jardin), cette rencontre au Palais 12 n’avait rien d’insolite. En face, c’est onze joueurs du Phoenix qui découvraient un nouvel environnement. Seul Robeyns a connu les ambiances des matchs exhibition à Forest-National ou au Palais 12.

Le vaisseau du Brussels Expo sera le terrain des Bruxellois jusqu’à la mi-mars ’21. Même si elle résonnait creuse, la salle fut rapidement investie par des acteurs soucieux d’assurer leur part de spectacle.

Loubry (10 points, 3 assists) avait bien tenu la barque malinoise jusqu’à 31-29 (13e), mais il ne pouvait rien seul face à un collectif bruxellois qui avait retrouvé des couleurs après la déroute à Anvers. Le Brussels soutenait la comparaison au rebond et pouvait compter à l’autre bout du terrain sur une belle circulation de balle qui amenait une pluie de 3 points.

Plus jamais le Brussels ne retrouvera ce brio à distance (10x3) après le repos (48-35). Plus agressifs, les Kangoeroes se procuraient des paniers faciles et recollaient à 55-55 partout (27e). La partie restait indécise (75-75 ; 36e). Washington (3x3) donnait 7 unités d’avance aux siens, mais Malines répliquait par un 0-8 avant que Robeyns ne libère le team bruxellois.

Brussels 89-87 Malines

Brussels : 29/59 (16x3), 12/16 LF, 34 reb., 19 ass., 19 ftes. Nouhi (-), ILJINS 5-2, HAZARD 0-5, Washington 7-14, MASSAMBA 0-3, RAYMOND 6-10, DJURISIC 14-2, Moris 6-0, Tshibangu 3-0, Pouedet 0-0, Robeyns 7-5, Vanstraelen (-).

Malines : 31/66 (11x3), 14/22 LF, 36 reb., 16 ass., 21 ftes. LOUBRY 10-5, Deroover 6-14, Bogaerts (-), Gysbrechts (-), Aerstad (-), Van Oosterwyck 3-0, Kherrazi 2-2, Clark 2-9, FOERTS 4-8, LASISI 0-, Thompson 6-12, KOK 2-2.

Quarts : 24-21, 24-14, 16-29, 25-23.

Arbitres : MM. Geller, Debliecq, Van den Abbeele.