L’Union-Mons Hainaut a annoncé la signature de l’arrière américain Arik Smith (25 ans et 1,85m).



Issu de NCAA 3 à la base, son envie de réussir lui a permis de tenter sa chance en Europe avec un premier contrat dans une équipe de D3 italienne en 2016 avant d’être repéré l’année suivante par le club suédois d’Umea. Il a d’ailleurs décroché les titres de meilleur scoreur (20,1 points de moyenne) et de meilleur arrière du championnat de Suède en 2018. C'est lors de cette saison qu'il avait été repéré par Vedran Bosnic, le nouveau coach des Renards. La saison dernière, il évoluait à l’Inter Bratislava en Slovaquie où il a terminé la campagne avec 15,0 pts, 2,4 rbs et 2,1 ass en 24 minutes de moyenne.

Le nouveau renfort du BMH est décrit comme un joueur énergique, doté d’une bonne accélération, d’une bonne vision de jeu et clutch au delà de l’arc des 3 points (40% la saison dernière). Son physique lui permet d’être compétitif à la fois offensivement et défensivement. C'est le deuxième renfort américain de l'été pour le BMH qui avait déjà signé Auston Barnes, un poste 4, il y a quelques semaines.

L'effectif compte donc actuellement 8 joueurs pro si on ajoute Justin Cage, qui vient de prolonger son bail à la Diamonte Mons.Arena et les cinq Belges sous contrat : Van Caeneghem, Moris, Giancaterino, Mortant et Ekamba. Le sixième joueur belge obligatoire sur la feuille de match pourrait être un jeune du club afin de pouvoir dégager du budget pour un dernier renfort étranger. Selon nos sources, le club souhaiterait prolonger Mike Smith à l'aile mais les deux parties n'ont pas trouvé d'accord actuellement.