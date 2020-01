Lors d'une émission d'hommage à Kobe Bryant, Shaquille O'Neal était très très ému.

Ensemble, Shaquille O'Neal et Kobe Bryant ont fait des flammes sur le parquet des Lakers. Champions en 2000, 2001 et 2002, les deux stars du basket étaient devenus plus que des coéquipiers.

Ce mardi soir, 'Shaq' a confié qu'il avait été bouleversé d'apprendre la disparition de son ami, binôme, frère Kobe. "Comme vous le savez, les derniers mois ont été très durs. J’ai perdu ma petite soeur… Je ne dors plus. Je ne fais plus les petites choses que j’avais l’habitude de faire. Je travaille, on rigole, on fait des blagues. Mais quand je rentre chez moi, que je fais face à la réalité et me dis qu’elle n’est plus là, ça fait mal. L’autre jour j’étais chez moi, je m’entrainais avec mon fils Shaqir et mon neveu Colombus, et mon autre neveu est arrivé en larmes. Il m’a montré son téléphone, et j’ai craqué. Je lui ai dit "dégage ça de devant moi". Nous vivons dans un monde où tout peut être photoshopé. Je n’ai pas voulu y croire. Et puis tout le monde m’a appelé et la news a été confirmée. Je n’ai pas ressenti une douleur si intense depuis longtemps", a expliqué Shaquille O'Neal qui était aux côtés d'autres légendes de la NBA.

En larmes, Shaquille O'Neal a rendu un hommage poignant à Kobe Bryant, avec qui il avait l'habitude de parler de ce qu'ils avaient accompli dans le basket américain: "J’ai 47 ans. J’ai perdu mes deux grands-mères, ma soeur, et maintenant un petit frère… Nos noms seront toujours liés. Les gens me demandent souvent comment sont nos relations. Elles sont les mêmes qu’avec Charles Barkley. Nous sommes deux fortes têtes et c’est comme ça que nous réussissions. Nous nous disions certaines choses. Mais quand il était temps de gagner sur le terrain, c’est ce que nous faisions",

Shaq' a également révélé avoir eu davantage de peine dans il a appris que Gianna, la fille de Kobe, était présente dans l'hélicoptère qui s'est crashé: "Cette histoire était comme un triple coup de couteau dans le cœur. J’ai d’abord pleuré puis je suis retourné sur internet. Et là j’apprends que Rick Fox était dans l’hélicoptère. Ça me rend encore plus mal. J’essaye de l’appeler et il ne répond pas… Puis là le dernier coup de poignard. Sa fille Gigi était avec lui…"

Avant de poursuivre: "À chaque fois que je voyais sa femme et ses enfants, je me présentais comme "Oncle Shaq". Et il faisait pareil. Mon fils Shareef m’a appelé en larmes et me disant "Kobe venait juste de m’envoyer un sms". Il faisait ça de temps à autre pour prendre des nouvelles. Je souhaiterais pouvoir lui dire un dernier mot. La dernière fois que nous avons parlé c’était au Staples Center et je lui demandais de marquer 50 points. Ce soir là il en a inscrit 60. Cela va me changer à jamais. Je travaille énormément mais je dois prendre le temps d’appeler les gens pour dire "je t’aime".

Kobe Bryant officiellement identifié parmi les victimes de l'accident d'hélicoptère

Le corps du basketteur Kobe Bryant a été identifié parmi les neuf corps retrouvés dans les débris de l'hélicoptère qui s'est écrasé dimanche près de Los Angeles, ont annoncé mardi les services du médecin légiste du comté.

L'ex-star de la NBA a pu être identifiée grâce à ses empreintes digitales, de même que deux autres hommes et une femme, précisent-ils dans un communiqué. Les enquêteurs travaillent encore à l'identification des cinq défunts restants, parmi lesquels la fille de Kobe Bryant, Gianna, âgée de treize ans.