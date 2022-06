Il y a un peu moins d’un an, lors des Jeux olympiques de Tokyo, on avait pu vibrer à distance au rythme des exploits des Belgian Lions en basket 3x3. Une épopée haletante qui s’était achevée par une quatrième place finale inattendue. Malgré la déception d’avoir manqué de très peu un podium olympique, l’équipe masculine belge, jusque-là totalement inconnue du grand public, peut se vanter d’avoir attiré les yeux et les projecteurs sur une discipline désormais très en vogue aussi bien en Belgique qu’à l’international.

Dans la foulée de cet exploit, la ville d’Anvers s’était positionnée pour organiser l’Euro 3x3, qui lui avait été attribué mais ensuite annulé à cause de la pandémie de coronavirus. Un mal pour un bien puisque la Métropole belge a maintenant l’honneur de pouvoir accueillir la Coupe du monde 2022. À partir de ce mardi, la Groenplaats anversoise, autour de laquelle ont été aménagées des tribunes d’une capacité de 1 700 places, sera le décor d’une compétition réunissant 40 équipes (20 masculines et 20 féminines) issues de plus de vingt nations différentes.

Objectif médaille

Les Belgian Lions et Belgian Cats pourront donc compter sur le soutien du public. Les matchs en soirée de l’équipe masculine, composée de Nick Celis et Thibaut Vervoort, passés pros dans la discipline, mais aussi de Maxime Depuydt (Liège-D1) et Bryan De Valck (Oxaco-D2), affichent déjà complets. L’objectif des Lions 3x3, qui affronteront la Slovaquie, l’Égypte, l’Autriche et les États-Unis en phase de groupes, sera de monter sur le podium final pour terminer avec une médaille autour du cou.

Les Belgian Cats, représentées par quatre joueuses internationales (Julie Vanloo, Ine Joris, Becky Massey et Laure Resimont), seront opposées à la Pologne, la Mongolie, l’Égypte et la République dominicaine au premier tour.

PROGRAMME Qualifications > lundi à vendredi. Huitièmes et quarts > samedi. Demies et finales > dimanche.