Il y a quatre mois (déjà), la crise sanitaire avait raison de la saison NBA. Mais dès les premiers jours de cet arrêt, on a senti qu’Adam Silver, le commissioner de la ligue, était à la recherche d’une solution pour terminer cette saison. Cette solution "miracle" qui a été dégagée, c’est de rameuter 22 équipes sur un seul et même site : Disney World à Orlando. Mais rapidement, cette décision n’a pas fait l’unanimité. Une fronde contre la reprise a même été menée par Kyrie Irving. Et si la saison NBA n’allait pas à son terme ? Même si l’aspect économique va l’emporter, un scénario catastrophe n’est pas inenvisageable et qui s’explique en trois mots : Covid-19 ; BLM ; Forfaits.



(...)