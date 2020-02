Braine s’est fait peur et a dû s’en remettre à Celeste Trahan-Davis qui effectuait son retour.

La rencontre, avancée en milieu de semaine pour permettre aux Castors de jouer ce week-end la demi-finale de la Coupe de Belgique (à Namur), voyait le retour de Celeste Trahan-Davis dans les rangs locaux. Braine n’était toutefois pas au complet, Malashenko étant absente en raison d’une fracture de fatigue.

L’Américaine avait faim de basket et se battait telle une diablesse sur chaque cuir passant à proximité. Sa production et sa hargne n’étaient cependant pas suivies de beaucoup d’effet auprès de ses partenaires.

Pensant le match fini à 29-14 (15e), elles battirent en retraite et laissèrent beaucoup trop d’initiatives aux Liégeoises. Toujours en tête à la mi-temps malgré un second quart faiblard (9-8), les Castors allaient prendre l’eau de partout. Laissant les Panthers prendre confiance aux 6,75m (3x3), Braine ne pouvait s’appuyer que sur Trahan-Davis et oubliait de défendre. Balayées durant dix minutes et désormais menées (43-45 ; 30e), Grzesinski et Ortiz tiraient les Brainoises d’un mauvais pas. Trahan-Davis, la meilleure Brainoise avec 25 points, avait dû demander son changement avant la fin (65-57) et résumait : «J’ai essayé d’apporter de l’énergie, de me battre et d’amener de l’agressivité mais je vous avoue terminer sur les rotules. On n’a pas fait un bon match mais on l’emporte et on n’enregistre pas de blessées, c’est le plus important. »

CASTORS BRAINE 65

LIEGE PANTHERS 57

Quarts : 25-12, 8-9, 10-24, 22-12.

Castors : 26/56 (3x3), 10/15 LF, 42 reb., 11 ass., 18 ftes. Diawakana 1-3, ORTIZ 0-7, WALLACE 4-0, TRAHAN-DAVIS 11-14, Muylaert (-), Treffers 7-2, Grzesinski 0-4, SIKSNIUTE 3-0, Handy 2-2, LISOWA 5-0.

Panthers : 20/57 (6x3), 11/16 LF, 29 reb., 11 ass., 14 ftes. Hambursin 2-0, DOPPEE 3-12, Leblon 0-2, Humblet -, BORLEE 6-0, DESCAMPS 0-6, HENKET 4-11, Franquin 2-0, Peeters -, MAES 4-5.