Si Charleroi veut passer l’hiver en Europe, l’équation est on ne peut plus simple : il faut s’imposer à Groningen mercredi soir, peu importe le score, et espérer, dans le même temps, une défaite du Brussels qui se déplace chez les Turcs de Pinar Karsiyaka.

En d’autres mots : le Spirou doit s’imposer pour espérer continuer l’aventure en FIBA Europe Cup. Une situation qui n’est pas sans rappeler une autre, pas si éloignée. Le 20 novembre 2018, Charleroi se déplaçait… à Donar Groningen pour le compte de la dernière journée de la phase de groupe en FIBA Europe Cup. La situation était semblable : une victoire et la qualification pour le second tour était dans la poche. Malheureusement, les Carolos se sont inclinés (76-73) et ont dit prématurément adieu à l’Europe.

(...)