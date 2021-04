Toujours privé de Goloman et de Schoepen, le Spirou faisait face à une mission impossible que même Tom Cruise n’aurait pas été capable de mener à bien. Mais pourtant, à force de courage, les Carolos ont tenu… 15 minutes face à l’armada ostendaise. "Les gars se sont bien battus, on a eu une bonne mentalité mais Ostende était plus fort", avoue Sam Rotsaert, le coach sambrien.