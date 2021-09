, analysait Thierry Wilquin à l’issue de cette seconde victoire montoise.

Remportée qui plus est sans Nzekwezi, blessé au dos vendredi et qui, après une ultime tentative à l’échauffement, a dû in extremis déclarer forfait. Il sera d’ailleurs toujours incertain pour la rencontre de mercredi face au Brussels. "Sans lui, nous avons dû composer avec des rotations limitées à l’intérieur et donc il convient de saluer la solidarité dont ont fait preuve tous les joueurs ainsi que l’esprit de sacrifice de certains. Un Pasalic par exemple ne marque rien mais il joue 26 minutes et qu’est-ce qu’il a été utile", soulignait encore le manager montois qui était également satisfait de la première période des Renards. "On est bien rentré dans la partie, notamment en ne laissant jamais les Limbourgeois utiliser leurs points forts. De quoi bien contrôler jusqu’au repos (24-34). On recommence même plutôt bien et puis ils prennent feu. Ce n’est pas tellement étonnant sur le fond car Limburg a un très bel effectif, sur le papier ils nous sont sans doute même supérieurs, mais au caractère et en faisant preuve de maturité dans les moments importants, notamment en continuant à dérouler notre jeu sans s’affoler, on a pu trouver les moyens de finalement l’emporter alors qu’ils étaient repassés devant. Et l’on sait que chez soi, surtout avec le retour du public, ce genre de dynamique est difficile à renverser. On l’a fait et on peut donc en être très satisfait", concluait Thierry Wilquin en soulignant les grosses performances de Tyus mais aussi de Zac Mortant en distribution."

Fiche technique

Limburg 67-68 Mons

Limburg: 25 sur 60 (7x3); 10 lf sur 13; 37 Rbds, 14 Ast, 27 fp.

FLETCHER 4, CARSON 13, LITTLESON 9, DELALIEUX 7, DESIRON 6, Nelson 18, Lambot 2, Carene -, Dedroog 3, Dahmen 0, Hammonds 3 , Bojovic 2

Mons : 21 sur 48 (5x3); 21 lf sur 28; 29 Rbds, 14 Ast, 18 fp.

Neri -, Torres Cuevas 3, CAGE 0, Mintogo 0, MORTANT 10, Nzekwezi -, PASALIC 0, PENAVA 14, Tyus 25, Hodge 0, HENSON 16

QT : 14-16, 10-18, 24-17, 19-17

Arbitres : MM Jacobs, Deblieck, Liégeois