Une nouvelle ère débute pour les Belgian Cats. Après six ans sous la direction du coach Mestdagh, deux médailles de bronze à l’Euro, un top 4 au championnat du monde et un quart de finale aux JO, l’équipe nationale féminine belge vit une transition. Ann Wauters et Marjorie Carpréaux ont tiré leur révérence, Kim Mestdagh fait un pas de côté. L’été 2021 a laissé beaucoup d’amertume et de regrets. La fédération a voulu insuffler une nouvelle dynamique en changeant le chef d’orchestre.

La baguette a donc été confiée au coach français Valery Demory. C’est à lui qu’incombe la lourde tâche de remplacer celui qui a écrit les plus belles pages de l’histoire du basket féminin belge. Une mission délicate qui débute ce jeudi (20 h 00) en Bosnie-Herzégovine pour la première rencontre de qualifications en vue de l’Euro 2023. La Belgique a été versée dans le groupe A qui comprend aussi l’Allemagne et la Macédoine du Nord.

(...)