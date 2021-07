En terre bourguignonne, en raison de la traduction néerlandaise de son nom, Hans Vanwijn était prédestiné à vivre une aventure fructueuse à Dijon. Débarqué d’Anvers, où il venait de remporter la Coupe de Belgique et d’obtenir le statut de meilleur joueur domestique du championnat, le Belgian Lion a rapidement montré qu’il occuperait un rôle de choix au JDA. De quoi peut-être regretter de ne pas avoir quitté la Belgique plus tôt. "Après ma première saison à Anvers, j’étais au top de mes capacités, peut-être que j’aurais dû partir. À l’époque, il y avait un intérêt de Limoges, entre autres. Au final, je pensais sûrement que je n’étais pas assez bon et que je devais encore évoluer. Dire que j’ai des regrets, je ne pense pas, mais il est vrai que je me pose parfois des questions."