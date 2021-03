Depuis son arrivée au club, il affiche un bilan de 26 victoires en 42 matches, toutes compétitions confondues. Dans la foulée, le club a également annoncé la prolongation du contrat de son assistant, Frank De Meulemeester qui, lui, entamera sa 11e saison au club. En championnat, Mons pointe actuellement à la 2e place du classement avec un bilan de 11 victoires pour 3 défaites, juste derrière le leader, Anvers (11-4) et devant Ostende (10-3).

Arrivé à Mons lors de la saison 2019-2020, le Bosnien Vedran Bosnic va continuer son aventure avec les Renards pour trois saisons supplémentaires, lui qui a paraphé un nouveau contrat ce mercredi avec les Montois. "Je ressens de la satisfaction mutuelle des deux côtés, de tous les gens qui travaillent dans le club et évidemment de tous les fans qui montrent beaucoup de respect et d'amour envers moi et ma famille", a expliqué le coach de Mons-Hainaut sur les réseaux sociaux du club.