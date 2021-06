Il rêvait d’offrir un premier titre à Mons, il n’a pu atteindre son objectif, cette saison. Vedran Bosnic était toutefois très fier de ses troupes, après l’ultime rencontre de cette finale haletante de playoffs.

"Il y a de la déception bien entendu, souligne le Bosnien. On voulait gagner cette finale. Mais je suis fier de mon groupe. La fierté est sans doute plus grande que la déception. Je sais que mes troupes ont donné le maximum. Tout un club s’est mis au travail dès le mois d’août pour réaliser quelque chose de grand. On est toujours restés tous ensemble et on a travaillé dur. Personne n’imaginait qu’on jouerait la finale et qu’on tiendrait tête à Ostende."