Victoire du Spirou à Malines: "Nos efforts sont récompensés", se réjouit Sam Rotsaert Basket Jérôme Brys Le travail effectué par les Carolos depuis le début de la saison commence à porter ses fruits. © BELGA

Samedi soir, en déplacement un Malines, dans un Winketkaai qui n'est jamais facile à dompter, les joueurs de Sam Rotsaert ont réalisé une prestation pleine pendant 40 minutes. Défensivement, dans un premier temps, en limitant les Malinois à 24 points, mais aussi en attaque, en répondant à la force de frappe des Kangoeroes au retour des vestiaires. Résultat: une victoire logique 74-89 qui est à mettre au crédit de la mentalité affichée par les Carolos tout au long de la rencontre. Un état d'esprit qui est bien présent depuis le début de la saison mais qui commence à porter ses fruits. "La mentalité, le courage et le caractère de mes gars ont été très bons, souligne le coach du Spirou de Charleroi. Je suis très fier d'eux et surtout de la mentalité affichée par les gars."



Il faut dire que quand on est guidé par un joueur comme Alex Libert (21 points, 7 rebonds, 7 passes et 8 fautes provoquées), c'est plus facile d'autant qu'il se met totalement au service de ses (jeunes) coéquipiers. Une première sortie en 2021 qui confirme le renouveau qu'on est en train de vivre au Dôme et qui s'accentue donc au fil des jours . "Malines manquait de fraîcheur étant donné que c'était leur troisième match en quelques jours, avoue le coach carolo. Nous avons donc essayé d'être très agressifs en tentant de les étouffer rapidement. C'est une victoire qui fait du bien et qui récompensent nos efforts."



Une progression collective et surtout constante qui laisse entrevoir de bonnes choses pour la suite de la saison sans pour autant se brûler les ailes. "Chaque match, on est en nette progression et c'est de bon augure pour le futur", conclut Sam Rotsaert qui retrouvera les Malinois ce jeudi, à domicile cette fois, pour le compte de la 8e journée en Euromillions Basket League.