Victoire pour Emma Meesseman et Ekaterinburg pour entamer la défense de leur titre Basket Belga Les Russes d'Ekaterinburg, tenantes du titre, se sont imposées mercredi soir en déplacement en Lettonie, à Riga (56-71), pour le compte de la première journée en Euroligue dames. La Belgian Cats Emma Meesseman termine la rencontre avec 9 points. © Euroleague

Les coéquipières de l'intérieure belge ont fait la différence en première mi-temps. Grâce à leur collectif (23 passes), les Russes prenaient rapidement les commandes de la rencontre (11-18 et 19-36 à la pause) sous l'impulsion de Maria Vadeeva (16 points et 6 rebonds).



Après la pause, le duo Vanesa Jasa (14 points) et Daugile Sarauskaite (11 points et 11 rebonds) permettait aux Lettones de faire jeu égal avec Ekaterinburg (37-53 après 30 minutes) sans pour autant renverser la vapeur (56-71).



La Belgian Cats Emma Meesseman termine la rencontre avec 9 points (3/9 à 2 points et 3/4 aux lancers), 9 rebonds et 4 passes.



Les quatre meilleures équipes de chacune des deux poules, composées de huit formations, seront qualifiées pour les quarts de finale de l'Euroligue dames. Les équipes classées 5e et 6e seront reversées en Eurocoupe tandis que les deux dernières seront éliminées de toute compétition européenne.