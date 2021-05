Vladimir Mihailovic nommé MVP de la saison: "Une belle récompense pour le travail accompli tout au long de ma carrière" (+Résultats awards) Basket Jérôme Brys © BELGA

Il était en course avec Ryan Kriener (Louvain) et Sylar Spencer (Mons) mais c'est désormais officiel: Vladimir Mihailovic, le meneur monténégrin d'Alost, vient d'être sacré meilleur joueur du championnat. Une récompense somme toute logique quand on s'attarde à ses performances incroyables qui ont marqué les esprits cette année. Voici un petit échantillon non exhaustif: 27 points, 8 rebonds, 6 passes et 14 fautes provoquées à Limburg United, 40 points, 6 rebonds et 6 fautes provoquées contre Anvers, 24 points, 12 rebonds, 6 passes et 12 fautes provoquées contre le Spirou de Charleroi ou encore 34 points, 3 rebonds et 10 fautes provoquées contre Anvers. Le tout, pour une moyenne de 19.5 points, 4.1 rebonds et 4 passes par match. Des chiffres assez fous qui mettent clairement en évidence sa capacité à inscrire des paniers et à provoquer des fautes. "Oui, je pense que je peux dire que je joue le meilleur basket de ma carrière pour le moment, avoue honnêtement le meneur alostois. Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs à cela mais j'ai fait en sorte d'élever mon niveau pour franchir un nouveau cap."



Le gros changement pour lui aussi depuis le début de la saison, c'est son repositionnement sur le poste 2, avec un vrai meneur à ses côtés en la personne de Bogic Vujosevic qui le libère d'une tâche organisatrice. "Ces dernières années, j'étais surtout utilisé comme meneur de jeu et j'essayais d'organiser l'équipe pour mettre sur pied les bons systèmes. Par contre, j'ai toujours été conscient de mes capacités à marquer et d'ailleurs, c'était ma principale qualité au début de ma carrière."