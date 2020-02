Salumu, Bako et Van Rossom seront absents.

Le coach naional Dario Gjergja a annoncé mardi sa sélection des quinze Belgian Lions retenus en vue des rencontres de qualifications du championnat d'Europe des vendredi 21 février à Mons (20h30) contre la Lituanie, et lundi 24 février, à Copenhague (18h15) contre le Danemark. Jean Salumu (tendons d'Achille) et Sam Van Rossom (déchirure musculaire), blessés, et Ismaël Bako, qui a des obligations en Euroligue avec Lyon, sont les principaux absents.

Manu Lecomte (Gran Canaria), Jean-Marc Mwema (Ostende), Jonathan Tabu (Le Portel), Quentin Serron (Strasbourg), Loïc Schwartz (Ostende), Pierre-Antoine Gillet (Fuenlabrada), Maxime De Zeeuw (Obradoiro), Retin Obasohan (Bamberg), Kevin Tumba (Murcie), Hans Vanwijn (Anvers), Alex Libert (Charleroi), Vincent Kesteloot (Anvers), Khalid Boukichou (Charleroi), Haris Bratanovic (Barcelone) et Vrenz Bleijenbergh (Anvers) composent la sélection.

"Il est difficile d'évaluer la Lituanie pour le moment", estime Gjergja. "Ils viennent de changer tout leur staff. L'équipe est composée d'un mélange de jeunes et d'anciens joueurs". Le manager sportif des Lions Jacques Stas semble déterminé. "Nous allons participer à un cinquième championnat d'Europe d'affilée. Le groupe dans lequel nous sommes est bien sûr un défi, mais nous pouvons peut-être surfer sur la vague de succès des Belgian Cats".

Outre la Lituanie et le Danemark, les Lions rencontrent également la République tchèque dans ce groupe C. La République tchèque est l'un des pays hôtes de la phase finale avec la Géorgie, l'Allemagne et l'Italie. Elle est à ce titre qualifiée de toute façon. Outre la Tchéquie, les deux meilleurs dans le groupe C se qualifieront pour la phase finale.