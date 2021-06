En tant que journaliste, il est rare de prendre position mais quand on assiste à ce genre de performance, il est difficile de rester de marbre. Un récital, une masterpiece… les superlatifs manquent encore aujourd’hui pour décrire ce match hors norme réalisé par Kevin Durant lors de ce Game 5 de demi-finale de conférence à l’Est. L’addition, on vous la donne : 49 points, 17 rebonds et 10 passes.