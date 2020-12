On l'a vu en NBA la saison dernière: en raison de la crise sanitaire, il faut savoir se réinventer en toutes circonstances, qui plus est en ce moment. Dans la bulle floridienne, la NBA avait décidé d'installer de grands écrans sur lesquels les fans pouvaient s'inscrire pour être des spectateurs privilégiés et apparaître sur le bord du terrain.Et bien après la NBA, c'est à Bruxelles que cela va se produire. Après un premier essai lors du match de coupe de Belgique face à Malines, le Brussels a décidé d'étendre l'expérience pour ce match spécial de Noël face au Spirou de Charleroi en installant un écran géant dans le Palais 12.

Très concrètement, il suffit de vous inscrire sur le lien suivant: https://forms.gle/1dRha6hHwE1H9w7d8. Une fois inscrit, vous serez renvoyés vers un lien TEAMS par mail avant chaque match. La projection sera lancée un quart d'heure avant le début de la rencontre.



Une nouvelle expérience unique donc à vivre dans cette saison compliquée et qui pourrait plaire à pas mal de fans d'autant plus que toutes les rencontres à domicile des Bruxellois se disputeront à présent dans le cadre prestigieux du Palais 12.