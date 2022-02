En s’engageant officiellement avec les Windy City Bulls ce dimanche, Vrenz Bleijenbergh va devenir le cinquième Belge, seulement, à fouler un parquet dans l’antichambre de la NBA après Manu Lecomte, Retin Obasohan, Michael Gilmore et Patrick Mutombo.

Mais sera-t-il le premier Belge né en Belgique à jouer en NBA ? La question reste ouverte même si le principal intéressé en a fait un réel objectif depuis quelques années maintenant. Mais les coups durs qui s’enchaînent n’ont pas mis fin à ses rêves. Que du contraire.

Parti cet été pour la première fois de son cocon familial d’Anvers, Vrenz Bleijenbergh a connu des débuts compliqués en Espagne. Un changement de coach au Betis Séville et l’arrivée de nouveaux joueurs étrangers l’ont poussé vers la porte de sortie il y a quelques semaines. Le temps pour le longiligne meneur de se ressourcer dans son fief avant de repartir vers un nouveau défi.

Et ce nouveau challenge va le mener outre-Atlantique. Pas encore en NBA, mais dans l’antichambre de la Grande League : la G-League. Après Emma Meesseman, Julie Allemand et Ann Wauters, voilà qu’un quatrième Belge rejoint la Windy City de Chicago.

Une occasion en or pour Vrenz Bleijenbergh de briller et de montrer à ceux qui doutent de lui qu’ils ont tort. Au plus proche de la NBA, il va pouvoir s’imprégner de cette ambiance particulière et, si jamais ses performances sont au niveau, il pourrait même avoir l’opportunité d’être appelé par les Chicago Bulls en cours de saison. Mais, avant cela, il va falloir montrer patte blanche - testé positif au Covid il y a quelques jours, Bleijenbergh a dû quitter les Belgian Lions - avant de s’envoler vers une nouvelle aventure qu’on lui souhaite fructueuse.