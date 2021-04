Et si la saison prochaine, on avait la chance de voir un Belge affronter les Luka Doncic, Kevin Durant et autre LeBron James ? Un fantasme ? Peut-être ! Mais pas pour Vrenz Bleijenbergh. Ces derniers mois, le nom du jeune Anversois de 20 ans circule Outre-Atlantique. Il faut dire que quand on mesure 2m08, qu’on est pétri de talent et qu’on joue… arrière, il y a un potentiel à saisir. "J’ai commencé le basket quand j’avais trois ans et demi, avoue-t-il, lui qui n’a jamais quitté Anvers. Mon grand-père, ma sœur et mon père ont tous joué au basket mais je pense être le plus doué de la famille."

De l’arrogance ? Pas vraiment ! Plutôt une grande confiance en lui. Cette confiance qui permet aux stars de briller. Rencontre avec un talent belge incroyable qui croit en son American Dream.

Vrenz, vous pourriez être le premier joueur belge, né en Belgique, à évoluer en NBA. Quel sentiment cela vous procure ?