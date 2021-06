Vrenz Bleijenbergh se présente officiellement à la draft NBA: "Plusieurs franchises sont intéressées par mon profil" Basket Jérôme Brys © BELGA

Si la saison des Giants d'Anvers s'est officiellement terminée lundi dernier après leur défaite sur le parquet montois à l'occasion de la manche décisive des demi-finales de playoffs, celle de Vrenz Bleijenbergh est encore loin d'être finie. Et pour cause: le jeune Belge espère avoir la chance d'être drafté par une franchise NBA lors de la prochaine draft qui se tiendra le 29 juillet au Barclays Center de New York.



S'il a ouvertement annoncé qu'il espérait être sélectionné au premier tour (parmi les 30 meilleurs jeunes de cette cuvée) ou au début du deuxième tour, l'Anversois ne laisse rien au hasard et continue de travailler pour atteindre son rêve. Mais mis à part les entraînements quotidiens, quel est la suite du programme pour le Belge qui pourrait être le deuxième à être drafté par une franchise NBA après Axel Hervelle (52e choix par les Nuggets de Denver). C'était en 2005 mais il n'a jamais foulé les parquets américains. "La suite dépend en fait de ma sélection ou non pour le NBA Draft combine", explique le jeune homme qui a officialisé son inscription à la draft mardi soir. Ce draft combine fonctionne sur invitation et permet aux franchises d'évoluer le potentiel des joueurs. On y parle de shoots, mais également de mensurations, de détente, de force physique,... Beaucoup de facteurs mesurables que l'on ne voit pas spécialement sur un parquet en plein match. "Si je reçois cette invitation, je devrais partir aux Etats-Unis dans deux semaines à peu près. Si ce n'est pas le cas, je partirai à la fin du mois de juin pour aller faire quelques entraînements avec des franchises NBA."