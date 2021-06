Après avoir officialisé les arrivées du Portugais Rafael Lisboa (Benfica) et du Néerlandais Jito Kok (Malines), le Spirou de Charleroi continue de travailler en vue de la saison prochaine avec sa Next Gen. Dans cette optique, les dirigeants carolos ont officialisé la prolongation du contrat de Milan Samardzik, Thibaut Bronchart et Ivo De Vreede, trois jeunes de 22 ans qui ont eu l'occasion de se mettre en évidence la saison dernière même si le premier cité est resté de long mois sur la touche à cause d'une opération aux ligaments d'un genou.

Dans le sens des départs, le Hongrois Gyorgy Goloman a quitté le Dôme, tout comme l'Espagnol Sergio Llorente et le Néerlandais Shane Hammink. La saison dernière, le Spirou de Charleroi avait été éliminé en quarts de finale des playoffs par le futur champion, Ostende.