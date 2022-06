À l’aube de cette saison, les bookmakers étaient formels : Nets et Lakers devaient se retrouver en Finals. Mais la loi du terrain en a décidé autrement et ce sont les Warriors et les Celtics qui vont s’affronter pour le titre suprême. Une finale aussi inattendue qu’excitante entre deux franchises qui n’ont pas volé leur place. Petit passage en revue des forces en présence avant le début du show à San Francisco dans la nuit de jeudi à vendredi.