Un match, une victoire et ce sera déjà la joie dans le clan belge ce jeudi à Washington. À moins d’une grosse défaillance, on voit assez mal les Belgian Cats s’incliner face à Porto Rico dans ce match d’ouverture du tournoi de qualification pour la Coupe du monde en Australie (22 septembre au 1er octobre). Autant écrire que le billet pour l’Australie est quasi en poche puisqu’en plus des États-Unis, qualifiés d’office en tant que tenants du titre, deux autres nations décrocheront leur billet, à savoir - s’il n’y a pas de surprise - la Belgique et la Russie.