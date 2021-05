Il y a deux mois, le club de Limburg United avait signalé à Wen Mukubu qu’il n’entrait plus dans les plans de l’équipe la saison prochaine. Après cinq saisons passées dans le Limbourg, l’ailier belge de 37 ans va déménager à partir de la saison prochaine du côté de Malines où il a signé un contrat de deux ans. L’ex-international belge avait d’abord été approché par le Brussels où un contrat lui a été proposé mais les dirigeants malinois ont ensuite fait part de leur intérêt en effectuant une offre plus alléchante financièrement.

L’âge ne semble avoir aucune emprise sur Wen Mukubu qui compile encore 9.9 points, 5.5 rebonds et 2.4 passes de moyenne en 25 minutes cette saison, sa 18e au niveau pro. Ses bonnes prestations ne sont pas passées inaperçues et lui permettront donc de rebondir à Malines qui avait besoin de renfort belge suite aux départs annoncés de Terry Deroover (Brussels) et Bram Bogaerts (Liège).