Si le 26 décembre dernier, on avait déjà eu un aperçu des dégâts que pouvait provoquer le Covid-19 au sein des effectifs de D1 (Mons et Liège peuvent en témoigner avec un nombre incalculable d’absents pour leurs rencontres respectives), la situation a atteint des sommets d’absurdité ce week-end. Principale équipe touchée (et décimée) : Alost. Sept joueurs contaminés avant de se déplacer à Louvain (défaite 103-73) vendredi soir et seulement… six joueurs (dont quatre professionnels) disponibles pour le déplacement dominical à Anvers, qui a bien failli accoucher d’une monumentale surprise (103-95).

Également touché par la crise sanitaire (Levi Randolph, Amida Brimah, Demitrius Conger, Pierre-Antoine Gillet et Haris Bratanovic absents), le champion en titre ostendais avait demandé le report de ses deux rencontres prévues ce week-end en déplacement à Mons et à Liège. Une demande… refusée, les Côtiers ayant assez de joueurs à aligner. Finalement, on l’a vu, ces absences n’ont pas porté à conséquence pour les hommes de Dario Gjergja qui ont remporté (facilement) leurs deux matchs (70-88 à Mons et 65-112 à Liège), même si l’entraîneur de l’équipe nationale n’a pas manqué l’occasion de faire part de son incompréhension quant à ces décisions.