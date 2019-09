Avec une grosse performance d'Emma Meesseman, auteur de 27 points et 10 rebonds, Washington Mystics s'est imposé de justesse 97 à 95 (mi-temps: 50-57) face à Las Vegas Aces mardi lors de la première manche des demi-finales du championnat professionnel nord-américain de basket (WNBA).

Devant 3.968 spectateurs à l'Entertainment and Sports Arena de Washington, Emma Meesseman a joué 30 minutes pour réussir un 10/14 aux tirs à 2 points, 2/4 à 3pts et 1/1 au lancer, soit 27 points à son actif, meilleure marqueuse du match et son meilleur total de la saison, pour prendre aussi 10 rebonds et délivrer 3 assists (pour une interception et trois fautes personnelles).

L'autre Belgian Cat de la franchise des Mystics, Kim Mestdagh n'est pas montée au jeu.

Exempté des deux premiers tours des playoffs pour avoir terminé en tête de la saison régulière, Washington, qui saluait le retour de sa meneuse Kristi Toliver après plusieurs semaines d'absence pour une blessure au genou, a dû se remettre dans le bain, mais décroche la première victoire de ce duel au meilleur des cinq matches et mène 1 à 0 avec de recevoir encore les Aces de Las Vegas jeudi.

L'autre demi-finale a vu Connecticut Sun l'emporter 84 à 75 et mener 1 à 0 face à Los Angeles Sparks.